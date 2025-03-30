Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення мера міста Сергія Кузьменка. Так місцева влада вирішила підтримати працю педагогів.
Дивіться також МОН має кілька сценаріїв підвищення зарплат учителів, – Лісовий
Вчителі в Олександрії отримуватимуть доплати
Мер зазначив, що разом із керівниками підприємств та платниками податків шукав фінансові ресурси для підтримки освітян.
Нам вдалося знайти можливості втілити цю ініціативу,
– заявив Кузьменко.
І також додав, що на найближчий сесії міськради, 3 квітня, він звернеться до депутатів з проханням підтримати це рішення.
Тож з квітня зможуть отримати додаткові 2 тисячі гривень з місцевого бюджету педагогічні фахівці:
- шкіл;
- дитячих садків;
- позашкільних закладів.
Посадовець вважає, що це реальний крок, який місцева влада може зробити тут і зараз для підтримки освітян.
Нагадаємо, що в Україні усі вчителі шкіл з січня 2025 року отримують доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Це:
- 1 000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1 300 грн до сплати податків);
- 2 000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2 600 грн до сплати податків).
Ця норма діятиме до кінця календарного року, у межах якого припинять або скасують воєнний стан у країні.