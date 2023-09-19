Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова заявила о регистрации национального рекорда в номинации "Младший украинец, получивший наибольшее количество дипломов о высшем образовании в Украине".
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Евгений Нотевский получил пять высших образований и установил рекорд
За более 6 лет – с сентября 2016 года по декабрь 2022 года – Евгений получил образование по специальности:
- экономика;
- право;
- магистр менеджмента;
- магистр государственного управления и местного самоуправления;
- магистр пищевых технологий.
4 из 5 полученных дипломов рекордсмена о высшем образовании – с отличием.
За время обучения был лауреатом именной академической стипендии Президента Украины (2019), Премии киевского городского головы за особые достижения молодежи в строительстве столицы Украины – города-героя Киева (2019) и именной академической стипендии Верховной Рады Украины (2020).
На сегодняшний день Евгений Нотевский является соискателем третьего образовательного уровня (PhD) по специальности "Менеджмент" (II курс) в своей альма-матер – КНЭУ имени Вадима Гетьмана. Также, как президент одной из общественных организаций, возглавляет Волонтерский штаб Николаевской области.
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В Киеве зафиксировали рекорд
18 сентября в главном корпусе КНЭУ имени Вадима Гетьмана зафиксировали вышеупомянутый рекорд, пишет "Вечерний Киев".
Евгений рассказал, что он родом из маленького города Первомайск Николаевской области.
В 2016 году приехал в Киев на учебу и был поражен: большой город – большие возможности. Очень важно не сломаться, не "распилиться" на развлечения и успешно сдать первую сессию,
– рассказал о том, как достиг такого результата Нотевский.
Заметим: рекорд о наибольшем количестве дипломов о высшем образовании установила Надежда Яровенко из Винницы. На момент фиксации она получила 5 образований, но была старше Евгения.