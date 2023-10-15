Так, наш славень хлопець декламував українською, польською, англійською, німецькою, іспанською, французькою та італійською. При цьому виконував вправи з ментальної арифметики – цифри з'являлися на екрані на пів секунди.

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Учень займається ментальною арифметикою з семи років. Протягом шести років щодня заходив на платформу і рахував приклади.

Спочатку здобув перемогу на Чемпіонаті Чернігова, далі – на Всеукраїнському та Всесвітньому рівнях.

У 2021-му я посів третє місце в "Анзан" серед усього світу, серед 27 країн,

– розповів Ярослав.



Ярослав Івашко декламує гімн та рахує одночасно / Суспільне Чернігів

Тренерка з ментальної арифметики Тетяна Ларіна каже: методика розвиває і тренує дві півкулі мозку.

Це уява та логічне мислення, що сприяє інтелектуальному розвитку. Навчання починається з простих дій, коли учні вивчають спеціальну рахівницю "Абакус". Вивчають цифри та числа і запам'ятовують. Другий етап – переносять її в уяву. Рухи руками допомагають виконувати дії в уяві,

– уточнила вона.

Мати рекордсмена Катерина Івашко каже: хлопець грає у баскетбол, відвідує театральні гуртки, народні та сучасні танці, курси англійської, яку вчить з чотирьох років, німецької, іспанської мов, народні та сучасні танці.

Хлопець при цьому має ціль – мріє стати політиком.