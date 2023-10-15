Так, наш славень парень декламировал на украинском, польском, английском, немецком, испанском, французском и итальянском. При этом выполнял упражнения по ментальной арифметике – цифры появлялись на экране на пол секунды.

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Учащийся занимается ментальной арифметикой с семи лет. В течение шести лет каждый день заходил на платформу и считал примеры.

Сначала одержал победу на Чемпионате Чернигова, далее – на Всеукраинском и Всемирном уровнях.

В 2021-м я занял третье место в "Анзане" среди всего мира, среди 27 стран,

– рассказал Ярослав.



Ярослав Ивашко декламирует гимн и считает одновременно / Суспильное Чернигов

Тренер из ментальной арифметики Татьяна Ларина говорит: методика развивает и тренирует два полушария мозга.

Это воображение и логическое мышление, способствующее интеллектуальному развитию. Учеба начинается с простых действий, когда учащиеся изучают специальную счету "Абакус". Изучают цифры и числа и запоминают. Второй этап – переносят его в воображение. Движения руками помогают выполнять действия в воображении,

– уточнила она.

Мать рекордсмена Екатерина Ивашко говорит: парень играет в баскетбол, посещает театральные кружки, народные и современные танцы, курсы английского, который учит четыре года, немецкого, испанского языков, народные и современные танцы.

Парень при этом имеет цель – мечтает стать политиком.