Сущность этого прибора – это централизация подачи оповещения, то есть звонков, тревог, пожара. Посредством этого мы можем минимизировать человеческий фактор, – говорит Власий.

Научный руководитель школьника Виктор Мироненко рассказал, что сотрудничество с Министерством трансформации и службой по чрезвычайным ситуациям позволило получить доступ к серверу, откуда распространяют сигнал воздушной тревоги, и воплотить разработку в жизнь. Идея принадлежит как ему, так и его подопечному, который учится в Центральноукраинском научном лицее-интернате. В этом парне помогли навыки программирования.

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Он также добавил, что создание прибора – научная работа в Малой Академии наук. Работал над ним полгода.

Прибор для автоматической подачи сигналов воздушной тревоги / Кропивницкий

Прибор работает полностью в автоматическом режиме, поэтому не нуждается в присутствии людей.

Устройство подключено к интернету, как только происходит воздушная тревога, он получает сигнал из интернета и дублирует во внутришкольную систему оповещения,

– рассказал научный руководитель школьника.

И добавил, что такая оперативность позволяет лучше заботиться о безопасности учащихся.

Одноклассник Власия – Михаил Тишкин – отметил, что такое уведомление в школе удобнее, чем приложение в телефоне.

По информации разработчика, в момент создания такого прибора в Украине не было.