Яке місце посідає Україна у глобальному рейтингу зі знання англійської мови

У 2022 році наша країна посіла 35 місце серед 111 країн, громадяни яких складали EF Standard English Test онлайн. Тест розробила міжнародна компанія Education First для людей, які вивчають англійську мову.

Очільник Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Сергій Бабак повідомив, що рівень українців, які взяли участь у тестуванні, у середньому відповідає В2. Протягом останніх років Україна потрохи додає у рейтингу.

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Яке місце посідає Україна у рейтингу зі знання англійської

Результати рейтингу демонструють, що дівчата гірше володіють англійською, ніж хлопці, після закінчення школи. Однак згодом виправляють ці мовні прогалини. Що цікаво, люди старшого віку постійно покращують свій рівень знання мови.

Також можна побачити, що мешканці великих міст не завжди демонструють найкращі мовні результати.

Якщо говорити про ситуацію із вивченням англійської у Європі, можна помітити, що групи, які відставали, виправляють ситуацію.



Ситуація зі знанням англійської мови в Європі / скриншот рейтингу

Ситуація зі знанням англійської мови в Україні / скриншот рейтингу

Рейтинг України можна переглянути за посиланням.

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Англійська мова в Україні отримає новий статус