Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Сергей Бабак сообщил, что уровень украинцев, принявших участие в тестировании, в среднем соответствует В2. В последние годы Украина понемногу добавляет в рейтинге.

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Какое место занимает Украина в рейтинге знаний английского

Результаты рейтинга демонстрируют, что девушки хуже владеют английским, чем парни, после окончания школы. Однако впоследствии исправляют эти речевые пробелы. Что интересно, люди постарше постоянно улучшают свой уровень знания языка.

Также можно увидеть, что жители больших городов не всегда демонстрируют лучшие результаты.

Если говорить о ситуации с изучением английского в Европе, можно заметить, что отставающие группы исправляют ситуацию.



Ситуация со знанием английского языка в Европе / скриншот рейтинга

Ситуация со знанием английского языка в Украине / скриншот рейтинга

Рейтинг Украины можно просмотреть по ссылке.

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Английский язык в Украине получит новый статус