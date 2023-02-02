"Ви обязані явитися в воєнкомат": як правильно говорити українською про мобілізацію
В Україні триває воєнний стан через війну з Росією. Відтак продовжується і мобілізація.
І навіть у такий непростий час не варто вживати суржик і псувати нашу мову "перевертнями" з мови тих, хто хоче знищити Україну. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам позбуватися мовних покручів.
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Як говорити правильно
У тринадцятій добірці ми розкажемо вам, як правильно говорити українською про мобілізацію.
в цьом году – у цьому році;
прошлий – минулий;
наступлєніє – наступ;
учьот – облік;
Так, у цьому році, як і в минулому, через повномасштабний наступ Росії, в Україні триває мобілізація. І забудьте про "прошлий" "год", але пам'ятайте про "наступ". Та у жодному разі не "наступлєніє".
Відтак, якщо ви військовозобов'язані, мали стати на військовий облік. І саме "облік", а не "учьот".
обязаний – зобов'язаний;
получив – отримав;
явитися – з'явитися;
воєнкомат – військкомат;
Тож як торік, так і зараз чимало чоловіків призовного віку отримують повістки. Після цього вони зобов'язані з'явитися у військкоматі.
Мужні українські воїни / фото 24 Канал
І пам'ятайте, що повістку "отримують", а не "получають", після чого чоловіки "зобов'язані" "з'явитися" у "військкоматі", а не "обязані" "явитися" у "воєнкоматі".
відказатися – відмовитися;
відстрочка, відстрочення, відтермінування;
Тож відмовитися від служби такі особи не можуть. Хоча військовозобов'язаний може мати право на відстрочку. А ось тут будьте уважні і не кажіть "відказатися". При цьому майте на увазі, що слово "відстрочка" в українській мові є. Зазвичай вживається щодо військової служби.
дєлать – робити;
справка, довідка;
Більшість чоловіків після отримання повістки поспішає у військкомат. Однак є й такі, котрі не знають, що робити, бо служити не хочуть. І не забувайте, що саме "робити", а не "дєлать".
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Тож починають наводити справки і платити за різноманітні довідки. І тут також будьте уважні: ви можете вживати і слово "справка", і слово "довідка". А словосполучення "наводити справки" означатиме, що ви хочете дізнаватися про когось або про щось.
заграниця – закордон;
пограничники – прикордонники;
Тож поки одні ухилянти можуть платити за довідки, інші – особливо "унікальні" – примудряються тікати за кордон, замаскувавшись під жінок. Та, здається, наші прикордонники бачили вже всіляке. При цьому пам'ятайте, що треба вживати "закордон" замість "заграниця" і "прикордонники" замість "пограничники".
Прикордонники біля угорського кордону затримали чоловіка, який вдавав із себе жінку / фото ДПСУ
Але таких – одиниці. Більшість наших військовозобов'язаних чоловіків та жінок – сильні та відважні, тож виконують свій обов'язок перед Батьківщиною гідно. За що їм честь і хвала!Тож дорогі призовники: бережіться і бережіть Україну!