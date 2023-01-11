"Ми до празніків не готовимося": як українською розповісти про різдвяні традиції

Період різдвяних свят – у розпалі. Українці відсвяткували Різдво і очікують вже на другий празник – Святого Василя.

А поки ви готуєтеся до наступного свята – не забувайте розповідати про різдвяні традиції у своїй родині красивою та правильною українською мовою. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе порадами.

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Як говорити правильно

Власне, у десятій добірці нашого циклу розповімо вам, які слова та словосполучення варто вживати, коли говорите про традиції святкування різдвяних свят. Але для початку невелике нагадування.

празнік – свято;

йолка – ялинка;

готовитися – готуватися;

Передовсім пам'ятайте, що невдовзі – другий і третій празники чи свята, а не празнікі, тож ви милуєтесь красунею-ялинкою, а не йолкою, і готуєтесь, а не готовитесь до Маланки та Водохреща, нагадує 24 Канал.

додержуватися, дотримуватися;

блюдо – посудина – страва;

готовити – готувати;

ужин – вечеря;

празнувати – святкувати;

Відтак, якщо ви вже запам'ятали ці слова, напередодні Маланки можете сміливо ділитися секретами дотримання різдвяних традицій у вашій родині. Зокрема, розповісти, як із рідними готуєтеся до святої вечері та чи всі 12 страв готуєте. І як загалом святкуєте.



12 страв на Святвечір в українській родині / ukrainian recipes

Але не забувайте: додержуватися традицій ви можете, але "готовити ужин" і "празнувати" замість "готувати вечерю" і "святкувати" – ні.

Також майте на увазі: на стіл ви можете ставити страви у блюдах. Тільки не переплутайте "страви" з російськими "блюдами". Що цікаво, в українській мові слово "блюдо" є, але позначає не страву, а широку посудину, а яку цю страву наливають чи насипають.

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самі головні – найголовніші, головні;

Також пам'ятайте: ви розповідаєте про найголовніші чи головні традиції, а не "самі головні".

дєвочки – дівчата;

мальчікі – хлопці;

Форми найвищого ступеня порівняння прикметників утворюємо за допомогою префікса -най, а не слова "самий".

Не забудьте розказати, чи ходять у ваших регіонах дівчата та хлопці колядувати та щедрувати на Різдво та Щедрий вечір. При цьому пам'ятайте, що "дєвочкі" і "мальчікі" – у Росії, уточнює 24 Канал.



Українські колядники / EPA

родствєнікі – родичі;

благополуччя – добробут;

дєньги – гроші;

Розкажіть також, чи ходите колядувати та щедрувати до усіх родичів і що отримуєте в дар: солодощі чи гроші. Тільки не до "родствєніків" і не по "дєньгі".

І обов'язково у час війни бажайте рідним та близьким миру та добробуту, але не "благополуччя".

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При цьому не забувайте про правопис і наголошення:

слово "свято" у множині наголошують двояко: свЯта, і святА;

Святвечір пишемо з великої літери і разом;

колЯдники, а не колядникИ;

різдвяні свята пишемо без апострофа.

Тож швиденько запам'ятовуйте ці слова та правила, бо другий празник – Святого Василя – вже на порозі.