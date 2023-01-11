"Мы к праздникам не готовимся": как на украинском рассказать о рождественских традициях
Период рождественских праздников – в разгаре. Украинцы отпраздновали Рождество и ожидают уже второй праздник – Святого Василия.
А пока вы готовитесь к следующему празднику – не забывайте рассказывать о рождественских традициях в своей семье на красивом и правильном украинском языке. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет советам.
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Как говорить правильно
Собственно, в десятой подборке нашего цикла расскажем вам, какие слова и словосочетания следует употреблять, когда говорите о традициях празднования рождественских праздников. Но для начала небольшое напоминание.
- праздник – праздник;
- елка – елка;
- готовиться – готовиться; Прежде всего помните, что вскоре – второй и третий праздники или праздники, а не праздники, так что вы любуетесь красавицей- елкой, а не елкой, и готовитесь, а не готовитесь к Маланке и Крещению, напоминает 24 Канал.
- соблюдать, соблюдать;
- блюдо – сосуд – блюдо;
- готовить – готовить;
- вечер – ужин;
- святить – праздновать;
Если вы уже запомнили эти слова, накануне Маланки можете смело делиться секретами соблюдения рождественских традиций в вашей семье. В частности, рассказать, как с родными готовитесь к святому ужину и готовите ли все 12 блюд. И как вообще празднуете.
12 блюд на сочельник в украинской семье / ukrainian recipes
Но не забывайте: соблюдать традиций вы можете, но "готовить вечер" и "празновать" вместо " готовить ужин" и "праздновать - нет.
Также имейте в виду: на стол вы можете ставить блюда в блюдах. Только не перепутайте "блюда" с русскими "блюдами". Что интересно, в украинском языке слово " блюдо есть, но обозначает не блюдо, а широкий сосуд, а которое это блюдо наливают или насыпают.
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- самые главные – самые главные, главные;
Также помните: вы рассказываете о самые главные или главные традиции, а не "самые главные".Обратите внимание! Формы наивысшей степени сравнения прилагательных образуем с помощью префикса -самый, а не слова "самый".
- девочки – девушки;
- мальчики – ребята;
Не забудьте рассказать, ходят ли в ваших регионах девушки и ребята колядовать и щедровать на Рождество и Щедрый вечер. При этом помните, что "девочки" и "мальчики" – в России, уточняет 24 Канал.
- родственники – родственники;
- благополучие – благосостояние;
- деньги – деньги;
Расскажите также, ходите колядовать и щедровать ко всем родственникам и что получаете в дар: сладости или деньги. Только не до "родственников" и не по "гроши".
И обязательно во время войны желайте родным и близким мира и благополучия, но не "благополучие".
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При этом не забывайте о правописание и ударение :
- слово "праздник" во множестве подчеркивают двояко: праздник, и праздник;
- Сочельник пишем с прописной буквы и вместе;
- колядники, а не колядники;
- рождественские праздники пишем без апострофа.