Українці часто можуть позначати різні предмети, явища суржиковими слова. Навіть псувати ними назви квітів.

Однак "мовного сміття" варто позбуватися. І Освіта 24 в цьому допомагає.

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Як правильно українською назвати "анютини глазки"

З уст українців справді часто можна почути суржикові назви квітів. Зокрема, таку як "анютини глазки".

Мовиться про рослину з родини зозулинцевих, або орхідних. Це, до слова, рідкісна рослина, що перебуває під охороною міжнародних конвенцій.

Так, в українській мові на заміну суржикові назві є аж три красиві відповідники:

зозулині черевички;

братки;

братчики.

До слова, квіти ці ростуть у Євразії, Північній Америці, Алжирі.

Як назвати гладіолус українською

Чимало українців також може задумуватись, як правильно назвати трав'янисту декоративну рослину родини півникових з мечоподібним листям і великими квітками різноманітних кольорів.

Одні кажуть, що це – гладіолуси, інші ж називають косариками.

Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як непритаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.