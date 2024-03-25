Как правильно по-украински назвать "анютины глазки"
25 марта 2024, 18:35Читати новину українською
Украинцы часто могут обозначать различные предметы, явления суржиковыми словами. Даже портить ими названия цветов.
Однако от "языкового мусора" стоит избавляться. І Образование 24 в этом помогает.
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Как правильно на украинском назвать "анютины глазки"
Из уст украинцев действительно часто можно услышать суржиковые названия цветов. В частности, такое как "анютины глазки".
Говорится о растении из семейства кукушкиных, или орхидных. Это, к слову, редкое растение, находящееся под охраной международных конвенций.
Так, в украинском языке на замену суржиковому названию есть аж три красивых соответствия:
- зозулині черевички;
- братки;
- братчики.
К слову, цветы эти растут в Евразии, Северной Америке, Алжире.Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.
Как назвать гладиолус на украинском языке
- Многие украинцы также могут задумываться, как правильно назвать травянистое декоративное растение семейства петуховых с мечевидными листьями и крупными цветками различных цветов.
- Одни говорят, что это – "гладіолуси", другие же называют "косариками".
- Хотя многие украинцы могут избегать слово "гладиолус" как несвойственное нашему языку, все же словари его фиксируют.