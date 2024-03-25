Как правильно по-украински назвать "анютины глазки"

Украинцы часто могут обозначать различные предметы, явления суржиковыми словами. Даже портить ими названия цветов.

Однако от "языкового мусора" стоит избавляться. І Образование 24 в этом помогает.

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Как правильно на украинском назвать "анютины глазки"

Из уст украинцев действительно часто можно услышать суржиковые названия цветов. В частности, такое как "анютины глазки".

Говорится о растении из семейства кукушкиных, или орхидных. Это, к слову, редкое растение, находящееся под охраной международных конвенций.

Так, в украинском языке на замену суржиковому названию есть аж три красивых соответствия:

зозулині черевички;

братки;

братчики.

К слову, цветы эти растут в Евразии, Северной Америке, Алжире.

Как назвать гладиолус на украинском языке

Многие украинцы также могут задумываться, как правильно назвать травянистое декоративное растение семейства петуховых с мечевидными листьями и крупными цветками различных цветов.

Одни говорят, что это – "гладіолуси", другие же называют "косариками".

Хотя многие украинцы могут избегать слово "гладиолус" как несвойственное нашему языку, все же словари его фиксируют.