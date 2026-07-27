Тільки не "арбуз": як правильно назвати велику літню ягоду українською
Щоліта це слово знову стає приводом для суперечок. Щойно настає сезон цієї смачної соковитої ягоди, чомусь багато хто називає її російською, забуваючи про українську назву.
Одні кажуть "арбуз", інші виправляють: "кавун", а як правильно і чому, розповідаємо з посиланням на розповідь
VGWorks.
Не "арбуз" – як правильно українською?
У мовному просторі України нерідко точаться суперечки: як правильно називати соковиту літню ягоду – "арбуз" чи "кавун"? Це питання не лише про слово, а й про культурну ідентичність. Адже мова зберігає традиції, відображає історію запозичень і формує відчуття автентичності.
У сучасній українській літературній мові нормативною назвою є кавун. Але чи справді "арбуз" – чуже для української мови слово? І чому українці називають цю соковиту ягоду саме кавуном?
Слово "арбуз" походить із тюркських мов (karpuz, qarpuz), які запозичили його з перської xarbūza – "диня" або "ослиний огірок". У російській мові воно закріпилося ще з XV століття й стало загальновживаним.
Давнє харбуз або карбуз поступово в українській мові перетворилося на знайомий нам гарбуз, а не "тикву". Тобто український "гарбуз" і російський "арбуз" – це історично споріднені слова, хоча сьогодні вони називають зовсім різні плоди.
В українській же традиції утвердилося інше слово – кавун, яке вживається щонайменше з XVII століття. Воно також має східне коріння: тюркське, точніше турецьке, qavun ("диня"). Згодом у різних мовах значення змінилося, і в українській "кавуном" почали називати саме ту смугасту ягоду, яку ми знаємо сьогодні.
Цікаво, що в сучасній турецькій цим словом називають диню.
Саме тому українською маємо цікаву пару:
- кавун – соковита смугаста ягода;
- гарбуз – помаранчева, зелена чи сіра городина.
Звідки походить слово "кавун": дивіться відео
Цікаво, що у багатьох європейських мовах, в основі назві ягоди теж слово "диня", точніше водяниста диня: англійське watermelon, німецьке – Wassermelone, французьке – melon d’eau. Італійці кажуть – cocomero або anguria, іспанці – sandía.
Окремо варто згадати слово "баштан" – так називають плантацію, де вирощують кавуни та дині. Воно теж походить із тюркських мов і означало "головний город" чи навіть "сад". В українській культурі баштан став символом літнього достатку, праці й радості, адже саме там достигають плоди, що дарують прохолоду й солодкість у спекотні дні.
Є і ще одна назва – "бахча" / "бакша", яке походить з кримськотатарської мови. Слово перекладається як "сад" і ним називають, і поля, і плоди.
Правильна українська назва плоду – кавун. Слово "арбуз" є чужим для нашої мовної системи й належить до русизмів. Обирайте і насолоджуйтеся спілою соковитою ягодою і пам'ятайте, що її назва – це справжня мандрівка крізь століття: те, що колись означало "диню", сьогодні стало "кавуном", а давній "арбуз" перетворився на український гарбуз.