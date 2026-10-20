Імена здаються такими звичними, що ми рідко замислюємося над їхнім звучанням. Проте навіть у власних іменах можна помітити вплив іншої мови.

Чому в українському мовленні з’являється Артьом і яку форму слід уживати за українською традицією, розповідаємо з посиланням на anizh.whale.cx.ua.

Не Артьом – як правильно українською?

Імена здаються такими звичними, що ми не завжди замислюємося, як вони звучать українською. Але мовні звички, запозичені з російської, можуть непомітно закріплюватися навіть у власних іменах.

20 жовтня за новим церковним календарем відзначають День ангела Артема і це гарна нагода привітати та надіслати листівку. Тож саме час з'ясувати, чому українською правильно Артем, а не Артьом.

Листівка до Дня ангела / Pinterest

Форма "Артьом" поширилася під впливом російської мови, у якій нормативним є ім’я Артём. Російське написання з літерою "ё" передає іншу вимову, а м’який знак позначає м’якість попереднього приголосного.

Українською правильно писати Артем, без м’якого знака. Відповідно варто вживати саме це ім’я, якщо ім'я не записане по-іншому.

В українській традиції побутує також форма – Артемій. Із нею пов’язана церковна історія імені, тоді як Артем давно функціонує як самостійне світське чоловіче ім’я.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Ім’я Артем має давньогрецьке походження. Воно пов’язане з формою Артеміос, яку традиційно тлумачать двома способами: "присвячений Артеміді" або "здоровий", "неушкоджений". Артеміда – богиня давньогрецької міфології, яку пов’язували з полюванням і природою. Водночас точне первісне значення її імені залишається дискусійним.

Як лагідно називати Артема українською?

А як бути з "Тьомою"? Це звичне російське скорочення від Артёма. Через тривалий вплив російськомовного середовища воно закріпилося й у мовленні українців, як і низка нетипових скорочень – Яша, Гоша, Гріша, Діма чи Мітя.

Проте в українській є свої пестливі форми, тож потреби запозичувати це скорочення немає. Ось кілька природних варіантів:

Артемко .

. Артемчик .

. Артемонько .

. Артемку чи Артемчику – форми кличного відмінка, коли звертаємося безпосередньо до людини.

А по батькові від цього імені: Артемович (для сина), Артемівна (для дочки).

У дружньому колі чи родині можна обирати форму, яка найкраще передає ваше ставлення. Головне – щоб вона була приємною самому чоловікові.

Зверніть увагу, в українській мові кличний відмінок чоловічого імені Артем – Артеме.

Правильно:

"Артеме, ходімо обідати!"

"Дякую тобі, Артеме!"

"Артеме, маю до тебе запитання".

Форма "Артем" доречна, коли називаємо людину, а не звертаємося до неї: "Це Артем", "Я розмовляла з Артемом".

Імена мають свою історію, а звичні нам скорочення іноді розповідають більше про мовне середовище, у якому ми виросли, ніж про саме ім’я. Ім’я вже має все необхідне для теплого звертання – варто лише скористатися українськими формами.