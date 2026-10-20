Почему в украинской речи появляется "Артьом" и какую форму следует употреблять в соответствии с украинской традицией, рассказываем со ссылкой на anizh.whale.cx.ua.

Не "Артьом" – как правильно по-украински?

Имена кажутся настолько привычными, что мы не всегда задумываемся, как они звучат на украинском языке. Но языковые привычки, заимствованные из русского, могут незаметно закрепляться даже в именах собственных.

20 октября по новому церковному календарю отмечают День ангела Артема – это отличный повод поздравить его и отправить открытку. Так что самое время выяснить, почему на украинском правильно "Артем", а не "Артьом".

Открытка ко Дню ангела / Pinterest

Форма "Артьом" распространилась под влиянием русского языка, в котором нормативным является имя Артём. Русское написание с буквой "е" передает другое произношение, а мягкий знак обозначает мягкость предшествующего согласного.

На украинском языке правильно писать "Артем", без мягкого знака. Соответственно, следует использовать именно это имя, если оно не записано иначе.

В украинской традиции также существует форма – Артемий. С ней связана церковная история имени, тогда как Артем давно функционирует как самостоятельное светское мужское имя.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Имя Артем имеет древнегреческое происхождение. Оно связано с формой Артемиос, которую традиционно толкуют двумя способами: "посвященный Артемиде" или "здоровый", "неповрежденный". Артемида – богиня древнегреческой мифологии, которую связывали с охотой и природой. В то же время точное первоначальное значение ее имени остается предметом дискуссий.

Как ласково называть Артема на украинском языке?

А как быть с "Темой"? Это привычное русское сокращение от Артема. Из-за длительного влияния русскоязычной среды оно закрепилось и в речи украинцев, как и ряд нетипичных сокращений – " Яша, Гоша, Гриша ", " Дима или Митя. "

Однако в украинском языке есть свои ласковые формы, поэтому нет необходимости заимствовать это сокращение. Вот несколько естественных вариантов:

Артемко .

. Артемчик .

. Артемонько .

. Артемку или Артемчику – формы звательного падежа, когда обращаемся непосредственно к человеку.

Аотчество от этого имени: Артемович (для сына), Артемівна (для дочери).

В дружеском кругу или семье можно выбирать форму, которая лучше всего передает ваше отношение. Главное – чтобы она была приятна самому человеку.

Обратите внимание, что в украинском языке звательный падеж мужского имени Артем – Артеме.

Правильно:

"Артеме, ходімо обідати!"

"Дякую тобі, Артеме!"

"Артеме, маю до тебе запитання".

Форма "Артем" уместна, когда мы называем человека, а не обращаемся к нему: "Це Артем", "Я розмовляла з Артемом".

Имена имеют свою историю, а привычные нам сокращения иногда рассказывают больше о языковой среде, в которой мы выросли, чем о самом имени. Имя уже имеет все необходимое для теплого обращения – стоит лишь воспользоваться украинскими формами.