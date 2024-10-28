Зарплата від 25 тисяч: найкращий вчитель 2021 року аргументував, скільки має заробляти педагог

Велика війна в Україні триває і створює все нові виклики для суспільства. Серед найважливіших – це освіта, її якісне реформування та кадрове забезпечення. Але чи цікаво працювати вчителем при такій зарплаті?

Про освітні виклики в інтерв'ю Освіті 24 своїми думками поділився Артур Пройдаков – переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 року, вчитель української мови та літератури, один з найкращих учителів світу 2023 року.

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Якою має бути зарплата вчителя

Якість української освіти залежить від успішності реформ, безпечних умов проведення освітнього процесу і, перш за все, від кадрів – кваліфікованих і вмотивованих учителів.

Працювати вчителем більшість іде за покликанням, то особливий поклик душі. Але залишитись у цій професії та розвиватись у ній учителів мотивує і зарплата.

Важливо! Середня зарплата вчителя в Україні наразі становить приблизно 12 тисяч гривень, згідно з заявою Міністра освіти і науки України Оксена Лісового. І її отримують вчителі, які уже мають звання та доплати. Молодий фахівець приходить на зарплату до 6 тисяч і цього явно не достатньо.

Крім того, значно знизилась престижність освіти вчителя і педагогів у деяких регіонів не вистачає.

Якої ж зарплати варті освітяни? Артур Пройдаков вважає, що мінімальна зарплата учителя має становити 25 тисяч гривень. Це переламає систему та надасть зацікавленості педагогам.

Приходите після інституту, отримуєте 25 тисяч гривень. Якщо ви вже крутий педагог, то 30, 40 та навіть 50 і більше. Я думаю, це нормальна ринкова зарплата. Але міністр Лісовий каже, що коштів немає, бо всі гроші українського бюджету йдуть на оборону, а зовнішні донорські гроші – на соцвиплати тощо. І додає, що ми не можемо ніяк підвищити вчителям зарплату, поки триває війна. І це дуже сумна історія. Це демотивує, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна,

– поділився міркуваннями педагог.

Зазначає, що підвищення важливе, бо люди живуть і працюють тут і зараз. Звісно, є вчителі, які змирились з умовами, але є чимало тих, що ідуть з професії й часто через зарплату. Невідомо чи повернуться вони, коли закінчиться війна, тому важливо підіймати зарплату.

Тому було б класно хоча б символічно на 500 гривень підняти ставку, десь знайти ці можливості. Бо ми втрачаємо дуже багато,

– зазначив Артур Пройдаков.

Вчитель, звернув увагу, що зарплати учителів відрізняються у регіонах, у великих містах, як от у Києві чи Львові, та на периферії.

Крім того, у приватних школах зарплати теж вищі:

Якщо ви працюєте на повну ставку, маєте досвід, класне керівництво, то у державній школі можете отримувати десь 10 – 15 тисяч гривень. Педагог у приватній школі може отримувати в середньому 20 – 25 тисяч гривень, якщо працюєте на повну ставку.

Артур Пройдаков, розповів, що багато вчителів має ще додатковий заробіток – репетиторство та приватні заняття. Багато хто долучається до проєктної діяльності від громадських організацій, благодійних фондів. Особисто він готує освітні вебінари для НМТ-2025, за що отримує винагороду від освітньої платформи.

Загалом для багатьох педагогів репетиторство є опцією додаткового заробітку, стимулом, щоб залишатися професії, прокачувати навички та підвищувати профпридатність. У цьому також допомагають і соцмережі. Але важливо не зловживати та не маніпулювати цим у школі – додаткове заняття для кращої оцінки.

Наголосив і на ролі чоловіків в освіті. Зараз вчителювання для чоловіків стало способом отримати легальну відстрочку від служби. Чоловіків кличуть у регіони, пропонують перевчитись, але – знову питання зарплати. Але не всі чоловіки готові йти через зарплату. Це не ті гроші, за які можна забезпечувати сім'ю, лише паралельно ще десь працюючи.

Тому питання оплати праці є наріжним каменем освіти – це і престиж і популярність і вмотивованість. Чекаємо змін від держави.