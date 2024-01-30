В українських вишах значно побільшало аспірантів
В Україні протягом останніх 2 років значно побільшало аспірантів у вишах. За час повномасштабної війни цей науковий контингент збільшився у 2,5 рази.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький під час зустрічі з представниками ГО "Прогресильні".
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В Україні значно побільшало аспірантів у ЗВО
Винницький зазначив: якщо порівняти дані за 2021 і 2023 рік, то побачимо різке зростання кількості аспірантів.
У 2021 році у нас в усій системі аспірантури було 7 656 аспірантів. За результатами 2023 року у нас в аспірантурі зараз вчиться 18 835 аспірантів,
– уточнив посадовець.
І зауважив, що в Україні збільшився науковий контингент аспірантів за 2 роки повномасштабного вторгнення в 2,5 рази.
Винницький також додав, що залишається лише мріяти побачити, як чимало аспірантів з вищезгаданої кількості дійдуть до захисту.
Зазначимо, аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації.
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