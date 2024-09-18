Ставали аспірантами заднім числом: журналістка NGLmedia розповіла про нове розслідування

Деякі вищі навчальні заклади заднім числом вносили осіб до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Такою була лазівка, яка допомагала уникнути мобілізації.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка NGL.media Олександра Губицька. До прикладу, у 2024 році в реєстрі виявили нові записи про понад 5700 аспірантів, яких нібито зарахували до ВНЗ у попередні роки.

До теми МОН змінить систему фінансування здобуття освіти в магістратурі та аспірантурі

Що відомо про цю схему

Як наголосила Губицька, загалом йдеться аж про 147 вищих навчальних закладів. Але варто усвідомлювати, що тут можуть бути і звичайні людські помилки. Деякі виші вносили всього 1 – 2 людини, що можна вважати похибкою. Інші ж додумувалися вносити "із запізненням" по 300 – 400 людей.

Є й позитивні приклади, коли університети публікують накази про зарахування безпосередньо на сайті. Там можна перевірити, хто саме і коли вступав. Були ж заклади, де навідріз відмовлялися коментувати цю інформацію.

Вносити у систему заднім числом – це найменша проблема. Питання в тому, що люди могли за гроші попросити, аби їх внесли у систему. Вони могли у будь-який момент стати аспірантами і отримати відстрочку. Зараз міжвідомча комісія детально розбирає справу кожного аспіранта, щоб виявити фіктивних аспірантів,

– розповіла Губицька.

Зверніть увагу! Рекордсменом за кількістю внесених аспірантів до ЄДЕБО був Класичний приватний університет із Запоріжжя. Там перевищили ліцензований обсяг за два останні роки на близько 3,5 тисячі осіб. Детальніше про розслідування читайте на Освіта24. В МОН заявили, що вже закрили цю лазівку.