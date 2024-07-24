Ворог вночі атакував Одесу: пошкоджено 2 школи та Палац дитячої творчості
- Росіяни вночі 24 липня вдарили по Одесі.
- Дві школи та Палац дитячої творчості на Приморському бульварі були пошкоджені внаслідок нічної атаки дронів.
Російська армія вночі 24 липня вдарила по Одесі. Внаслідок атаки було пошкоджено 2 школи та Палац дитячої творчості на Приморському бульварі.
Про це повідомили в Одеській міськраді та Геннадій Труханов, інформує 24 Канал.
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Що відомо про пошкодження в Одесі?
Від вибухової хвилі пошкоджені два навчальні заклади міста. Там пошкоджено стелі, коридори, актові зали та класи.
За даними Труханова, загальна площа руйнувань – понад 280 квадратних метрів. На стінах – тріщини, обвалена штукатурка.
Також зазнав пошкоджень внаслідок атаки Палац дитячої та юнацької творчості – пам’ятка архітектури на Приморському бульварі:
- вибито 19 вікон,
- зруйновано 3 зовнішні двері,
- штукатурка обвалилась у 8 приміщеннях,
- пошкоджено два старовинні ліхтарі,
- частково обвалився фасадний карниз.
Зазначається, що заклад не вперше страждає від ворожих атак.
Наслідки атаки ворога по освітніх закладах в Одесі / Фото Геннадія Труханова
На місцях уже працюють міські служби. Проводиться технічне обстеження, щоби якнайшвидше розпочати відновлення.