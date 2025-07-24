Про це повідомили в Одеській міськраді та Геннадій Труханов, інформує 24 Канал.

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Що відомо про пошкодження в Одесі?

Від вибухової хвилі пошкоджені два навчальні заклади міста. Там пошкоджено стелі, коридори, актові зали та класи.

За даними Труханова, загальна площа руйнувань – понад 280 квадратних метрів. На стінах – тріщини, обвалена штукатурка.

Також зазнав пошкоджень внаслідок атаки Палац дитячої та юнацької творчості – пам’ятка архітектури на Приморському бульварі:

вибито 19 вікон,

зруйновано 3 зовнішні двері,

штукатурка обвалилась у 8 приміщеннях,

пошкоджено два старовинні ліхтарі,

частково обвалився фасадний карниз.

Зазначається, що заклад не вперше страждає від ворожих атак.

Наслідки атаки ворога по освітніх закладах в Одесі / Фото Геннадія Труханова

На місцях уже працюють міські служби. Проводиться технічне обстеження, щоби якнайшвидше розпочати відновлення.