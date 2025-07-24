Об этом сообщили в Одесском горсовете и Геннадий Труханов, информирует 24 Канал.
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Что известно о повреждениях в Одессе?
От взрывной волны повреждены два учебных заведения города. Там повреждены потолки, коридоры, актовые залы и классы.
По данным Труханова, общая площадь разрушений – более 280 квадратных метров. На стенах – трещины, обвалилась штукатурка.
Также получил повреждения в результате атаки Дворец детского и юношеского творчества – памятник архитектуры на Приморском бульваре:
- выбито 19 окон,
- разрушены 3 наружные двери,
- штукатурка обвалилась в 8 помещениях,
- повреждены два старинных фонаря,
- частично обвалился фасадный карниз.
Отмечается, что заведение не впервые страдает от вражеских атак.
Последствия атаки врага по образовательным учреждениям в Одессе / Фото Геннадия Труханова
На местах уже работают городские службы. Проводится техническое обследование, чтобы как можно быстрее начать восстановление.