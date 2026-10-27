Росіяни пошкодили корпуси та гуртожитки одного з вишів Києва: є постраждалі

Вночі 27 жовтня Росія знову обстріляла обʼєкти освітньої інфраструктури у Києві. Зокрема ворог пошкодив навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету.

Також є постраждалі. Деталі це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Що відомо про атаку

Міністр зазначив, що постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі університет проводить оцінку збитків.

Це вже вкотре країна-терорист атакує заклади освіти. Університет, наукова установа, коледж, школа чи дитячий садочок – ворог без жодного жалю чи людяності спрямовує свої ракети на дітей, вчителів та науковців. Цинічним діям Москви немає жодних виправдань,

– заявив посадовець.

І вкотре попросив всіх учасників освітнього процесу: під час повітряної тривоги важливо негайно перейти в укриття. Безпека має бути передусім і сховище – безальтернативний варіант при російських обстрілах.

Президент України Володимир Зеленський у телеграмі повідомив, що до 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території.

Пʼять із них – студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику,

– заявив глава держави.

Що відомо про атаки Росії на виші та наукові установи