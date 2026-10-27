Россияне повредили здания и общежития одного из киевских вузов: есть пострадавшие

Также есть пострадавшие. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

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Что известно об атаке

Министр отметил, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время университет проводит оценку ущерба.

Это уже не первый раз, когда страна-террорист проводит атаку на учебные заведения. Университет, научное учреждение, колледж, школа или детский сад – враг без какого-либо сострадания или человечности направляет свои ракеты на детей, учителей и ученых. Циничным действиям Москвы нет никаких оправданий– заявил чиновник.

И в очередной раз обратился ко всем участникам образовательного процесса: во время воздушной тревоги важно немедленно укрыться. Безопасность должна быть превыше всего, а укрытие – безальтернативный вариант при российских обстрелах.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что число пострадавших в результате российского удара по кампусу университета и прилегающей территории возросло до 12.

Пятеро из них – студенты и сотрудники университета. Пока экстренные службы оказывали помощь людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне вновь применили баллистическое оружие– заявил глава государства.

Что известно об атаках России на вузы и научные учреждения