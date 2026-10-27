Росіяни пошкодили корпуси та гуртожитки одного з вишів Києва: є постраждалі

Атака росіян на Київ / Фото: ДСНС Києва
Вночі 27 жовтня Росія знову обстріляла обʼєкти освітньої інфраструктури у Києві. Зокрема ворог пошкодив навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету.
Також є постраждалі. Деталі це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.
Що відомо про атаку
Міністр зазначив, що постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі університет проводить оцінку збитків.
Це вже вкотре країна-терорист атакує заклади освіти. Університет, наукова установа, коледж, школа чи дитячий садочок – ворог без жодного жалю чи людяності спрямовує свої ракети на дітей, вчителів та науковців. Цинічним діям Москви немає жодних виправдань
І вкотре попросив всіх учасників освітнього процесу: під час повітряної тривоги важливо негайно перейти в укриття. Безпека має бути передусім і сховище – безальтернативний варіант при російських обстрілах.
Президент України Володимир Зеленський у телеграмі повідомив, що до 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території.
Пʼять із них – студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику
Що відомо про атаки Росії на виші та наукові установи
Уночі 21 жовтня росіяни вкотре атакували українські міста. Зокрема, три українські університети – в Умані, Кременчуці та Києві.
13 жовтня росіяни атакували Рівненський державний гуманітарний університет. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі.
28 вересня російський дрон атакував будівлю НАН України. Вона розташована неподалік головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.
2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Вони також розташовані неподалік КНУ.
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