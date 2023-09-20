Педагогам змінили термін подання заяв про атестацію
Джерело:osvita.ua
Педагогам, які проходитимуть чергову або позачергову атестацію, змінили термін подання заяв. Вчителі мають звернутися до атестаційної комісії до 20 грудня.
Такий термін подання заяв унормований новим Положенням про атестацію. Документ набув чинності 1 вересня 2023 року.
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Педагогам змінили термін подання заяв про атестацію
Для проведення як чергової, так і позачергової атестації вчитель повинен до 20 грудня подати до атестаційної комісії заяву за формою, наведеною у додатку до нового Положення.
Після цього протягом 5 робочих днів із дня оприлюднення списків відповідних учителів, педагог має подати до атестаційної комісії документи, що свідчать про його педагогічну майстерність та професійні досягнення.
Так, збільшення терміну для подачі заяв до 20 грудня, замість її подання до 10 жовтня, розширить можливості для реалізації прав педагогів.
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