Такой срок подачи заявлений нормирован новым Положением об аттестации. Документ вступил в силу 1 сентября 2023 года.
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Педагоги изменили срок подачи заявлений об аттестации
Для проведения как очередной, так и внеочередной аттестации учитель должен до 20 декабря подать в аттестационную комиссию заявление по форме, приведенной в приложения к новому Положению.
После этого в течение 5 рабочих дней со дня обнародования списков соответствующих учителей педагог должен подать в аттестационную комиссию документы, свидетельствующие о его педагогическом мастерстве и профессиональных достижениях.
Так, увеличение срока подачи заявлений до 20 декабря, вместо его подачи до 10 октября, расширит возможности для реализации прав педагогов.
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Лисовой анонсировал изменение формата оплаты труда педагогам
- Глава МОН Оксен Лисовой считает, что действующие зарплаты педагогов – это унижение. Поэтому МОН активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов.
- При этом министр подчеркнул, что повышение должно быть системным. Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов.
- К тому же, Лисовой анонсировал новый формат оплаты труда учителям и директорам школ. Изменения должны вступить в силу в 2025 году.
- В течение 2024 – 2025 годов МОН планирует реализовать пилотный проект по новому формату оплаты труда в 500 школах.
- Лисовой отметил: хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% – надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты директора школы.