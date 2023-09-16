Об этом говорится в проекте госабюджета-2024. Его одобрило правительство.
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Украинским учителям увеличат зарплату в 2024 году
Так, средства на оплату труда педагогов планируют привлечь из образовательной субвенции. Ее заложили в проекте на сумму 102,9 миллиарда гривен. Это почти на 18% больше, чем в 2023 году.
Увеличение образовательной субвенции позволит повысить зарплаты работникам образования: на 10% с 1 января и еще на 12% – с 1 июля (по тарифной сетке),
– проинформировали у МОН.
К слову, глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в интервью "Украинским новостям" также анонсировал, что зарплаты педагогам повысят в 2024 году. Он уточнил: планируют повышение с начала (1 января) на 10%, затем через полгода еще 12%. По его словам, это тарифная сетка, она привязана к минимальной зарплате.
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Лисовой анонсировал изменение формата оплаты труда педагогам
- Глава МОН Оксен Лисовой считает, что действующие зарплаты педагогов – это унижение. Поэтому МОН активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов.
- При этом министр подчеркнул, что повышение должно быть системным. Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов.
- К тому же, Лисовой анонсировал новый формат оплаты труда учителям и директорам школ. Изменения должны вступить в силу в 2025 году.
- В течение 2024 – 2025 годов МОН планирует реализовать пилотный проект по новому формату оплаты труда в 500 школах.
- Лисовой отметил: хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% – надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты директора школы.