Про це вказано у проєкті держабюджету-2024. Його схвалив уряд.
Читайте НУШ, зарплати, укриття: на що скерують кошти, закладені в держбюджеті-2024 на освіту
Українським вчителям збільшать зарплату у 2024 році
Так, кошти на оплату праці освітян планують залучити з освітньої субвенції. Її заклали у проєкті на суму 102,9 мільярда гривень. Це майже на 18% більше, ніж 2023 року.
Збільшення освітньої субвенції дасть змогу підвищити зарплати працівникам освіти: на 10% з 1 січня і ще на 12% – з 1 липня (за тарифною сіткою),
– поінформували у МОН.
До слова, очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак в інтерв'ю "Українським новинам" також анонсував, що зарплати освітянам підвищать 2024 року. Він уточнив: планують підвищення з початку (1 січня) на 10%, потім через пів року ще 12%. За його словами, це тарифна сітка, вона прив'язана до мінімальної зарплати.
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Лісовий анонсував зміну формату оплати праці освітянам
- Очільник МОН Оксен Лісовий вважає, що чинні зарплати освітян – це приниження. Тож МОН активно працює над питанням підвищення зарплат освітян.
- При цьому міністр наголосив, що підвищення повинно бути системним. Нова система оплати праці вчителів в Україні має створювати конкурентні умови серед педагогів.
- До того ж Лісовий анонсував новий формат оплати праці вчителям і директорам шкіл. Зміни мають набути чинності у 2025 році.
- Упродовж 2024 – 2025 років МОН планує реалізувати пілотний проєкт щодо нового формату оплати праці у 500 школах.
- Лісовий наголосив: хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки. І ще кілька надбавок: регіональні доплати і доплати від директора школи.