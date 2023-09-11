Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что с сентября 2024 года должны повысить базовую ставку. Он считает, что такое трансформирование необходимо.

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В Кабмине сообщили, когда повысят зарплату учителям

Федоров сообщил: в 2024 году правительство планирует запуск масштабного пилотного проекта по новой зарплате учителей. При этом уточнил, что сейчас существует 50 видов доплаты, а механизм начисления зарплаты сложный. В результате педагоги получают мало.