Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал во время Национальной (не)конференции EdCamp Воля 2023, что на сегодняшний день изменение принципов начисления зарплаты педагогов – один из 9 ключевых потоков деятельности МОН.

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Лисовой рассказал о зарплате учителя

Так, в 2023 году средняя зарплата молодого педагога составляет 7,6 тысяч гривен: 5,7 тысяч – оклад и 1,9 тысяч – надбавки, уточнили в МОН. В то же время средняя зарплата в стране – 13,4 тысячи гривен.

По словам министра, уровень зарплаты учителя должен зависеть, в частности, от уровня квалификации, реальных достижений. А вот количество проработанных лет – не основной показатель, как раньше.

Мы являемся адептами НУШ и продолжаем наработки. У нас есть важнейшая составляющая, чтобы продолжать реформу. Депутаты добились уже в этом году выделения значительной суммы из госбюджета на внедрение НУШ: не менее 1,5 миллиарда гривен. Сегодня оборона – ключевой приоритет, а после победы им станет образование. К наработкам может приобщиться каждый проактивный педагог,

– подчеркнул Лисовой.

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