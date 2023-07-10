Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів під час Національної (не)конференції EdCamp Воля 2023, що на сьогодні зміна принципів нарахування зарплати педагогів – один з 9 ключових потоків діяльності МОН.

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Лісовий розповів про зарплату вчителя

Так, 2023 році середня зарплата молодого педагога становить 7,6 тисячі гривень: 5,7 тисячі – оклад і 1,9 тисячі – надбавки, уточнили в МОН. Натомість середня зарплата в країні – 13,4 тисячі гривень.

За словами міністра, рівень зарплати вчителя має залежати, зокрема, від рівня кваліфікації, реальних досягнень. А от кількість пропрацьованих років – не основний показник, як раніше.

Ми є адептами НУШ і продовжуємо напрацювання. У нас є надважлива складова, щоб продовжувати реформу. Депутати добилися вже цього року виділення значної суми з держбюджету на впровадження НУШ: щонайменше 1,5 мільярда гривень. Сьогодні оборона — ключовий пріоритет, а після перемоги ним стане освіта. До напрацювань може долучитися кожен проактивний освітянин,

– наголосив Лісовий.

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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату