Так, педагогам вже протягом трьох років не збільшують зарплату. Новий очільник МОН Оксен Лісовий при цьому заявив, що міністерство вже працює над цим питанням.

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Яку зарплату отримує вчитель без стажу

Розмір оплати праці вчителя в Україні залежить від ставки, доплат та надбавок.

Відповідно до даних Міносвіти, середня зарплата молодого педагога включає:

посадовий оклад – 5699 гривень (від грудня 2021 до грудня 2023 року);

надбавку за вислугу років – 627 гривень (10% для молодих вчителів).

надбавку за престижність праці – 1254 гривні;

винагороду за сумлінну працю – 522 гривні.

допомогу на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки – 522 гривні;

інші надбавки, наприклад: класне керівництво, перевірку зошитів тощо – 1 379 гривні.

Середня зарплата молодого вчителя без стажу роботи становить 10 574 гривні.

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Скільки отримує вчитель вищої категорії

Вчитель вищої категорії в Україні має посадовий оклад 7 001 гривню.

Середня заробітна плата разом з доплатами та надбавками від грудня 2021 року до грудня 2023 року у педагога вищої категорії становить 13 759 гривень.



Зарплата вчителя в Україні / МОН