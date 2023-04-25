Міністр заявив: у порівнянні із зарплатами вчителів його винагорода непогана. За березень посадовець отримав 27 тисяч гривень. Якою його зарплата буде у квітні і надалі, ще не знає.

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Якою має бути зарплата вчителів

Лісовий при цьому розповів, що президент під час співбесіди запитав у нього, якою повинна бути зарплата вчителів. Міністр заявив, що назвав суму, яку вважає гідною, але зараз неможливо її досягти.

Учитель – скільки він повинен отримувати? Можливо, як військовий? Але військові також мають різну зарплату: на нулі це сто тисяч, а в тилу – 20. Рівень заробітної плати має залежати від рівня кваліфікації і від ряду інших чинників,

– зазначив очільник МОН.

І додав, що це питання актуальне, але потрібні гроші з бюджету. Тому поки підвищення зарплат педагогам залишається на рівні бажання, мети і реальних можливостей. Напрацювання механізмів є одним із пріоритетних завдань МОН.

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