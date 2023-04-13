Про це розповів очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. При цьому заявив, що чинні зарплати освітян – це приниження.

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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату

Міністр наголосив, що освітяни у майбутньому мають отримувати гідні зарплати.

Такі низькі зарплати – це приниження. Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною,
– наголосив Лісовий.

При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави. Розуміння цієї проблеми є, тож моделі оплати праці і рішення – вже у роботі, уточнив очільник МОН.

Є мета – вона поставлена. Підвищення повинно бути системним. Це зараз активно опрацьовується на усіх рівнях,
– резюмував міністр.

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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти

  • Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
  • Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
  • Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
  • Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
  • Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.