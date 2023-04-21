Так вважає очільник міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий. Про це він сказав під час зустрічі з представниками громадських організацій та благодійних фондів, які працюють у сфері української освіти.
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Лісовий наголосив, що терміновим зараз є відновлення очної форми навчання. Також – організація безпечного навчання і забезпечення якісної онлайн-освіти для українців за кордоном. І, звичайно, створення належних умов для творчої та вільної роботи педагогів.
Окрім того, Міносвіти приділятиме увагу підвищенню якості освіти та створенню навчально-практичних центрів.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.