Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він з європейськими колегами обговорив у Києві виклики у сфері захисту прав українських дітей і посилення співпраці між державами-членами ЄС, інституціями ЄС та Україною у соціальній сфері.
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Лісовий розповів, які завдання – у центрі уваги МОН
Очільник МОН зазначив, що ключовими напрямами співпраці будуть такі:
- розвиток системи підтримки сімей, що опинилися під загрозою соціальної ізоляції;
- реформування напряму альтернативної опіки в Україні, зокрема з розробленням рішень щодо сімейної опіки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, та дітей, які потребують фостерної опіки;
- розвиток інклюзивного навчання та підтримка дітей з особливими освітніми потребами.
Нині ми прагнемо європейської інтеграції і щодня боремося за важливі для нас цінності – загальнолюдські та європейські,
– наголосив міністр.
Також під час зустрічі посадовці акцентували на темі незаконного переміщення та утримання українських дітей на тимчасово окупованих територіях України та їхній депортації у Росію.
Лісовий наголосив, що МОН зробить усе, щоб ці діти продовжили навчання у сфері української освіти.
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- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.