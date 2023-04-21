Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він з європейськими колегами обговорив у Києві виклики у сфері захисту прав українських дітей і посилення співпраці між державами-членами ЄС, інституціями ЄС та Україною у соціальній сфері.

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Очільник МОН зазначив, що ключовими напрямами співпраці будуть такі:

розвиток системи підтримки сімей, що опинилися під загрозою соціальної ізоляції;

реформування напряму альтернативної опіки в Україні, зокрема з розробленням рішень щодо сімейної опіки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, та дітей, які потребують фостерної опіки;

розвиток інклюзивного навчання та підтримка дітей з особливими освітніми потребами.

Нині ми прагнемо європейської інтеграції і щодня боремося за важливі для нас цінності – загальнолюдські та європейські,

– наголосив міністр.

Також під час зустрічі посадовці акцентували на темі незаконного переміщення та утримання українських дітей на тимчасово окупованих територіях України та їхній депортації у Росію.

Лісовий наголосив, що МОН зробить усе, щоб ці діти продовжили навчання у сфері української освіти.

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