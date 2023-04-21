Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он с европейскими коллегами обсудил в Киеве вызовы в сфере защиты прав украинских детей и усиления сотрудничества между государствами-членами ЕС, институтами ЕС и Украиной в социальной сфере.
Читайте "Больше никто не справится": Лисовой назвал серьезный вызов для украинского образования
Лисовой рассказал, какие задачи – в центре внимания МОН
Глава МОН отметил, что ключевыми направлениями сотрудничества будут следующие:
- развитие системы поддержки семей, оказавшихся под угрозой социальной изоляции;
- реформирование направления альтернативной опеки в Украине, в частности с разработкой решений по семейной опеке для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей, нуждающихся в фостерной опеке;
- развитие инклюзивного обучения и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
Сейчас мы стремимся к европейской интеграции и ежедневно боремся за важные для нас ценности – общечеловеческие и европейские,
– подчеркнул министр.
Также во время встречи чиновники акцентировали внимание на теме незаконного перемещения и содержания украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и их депортации в Россию.
Лисовой подчеркнул, что МОН сделает все, чтобы эти дети продолжили учебу в сфере украинского образования.
К теме Глава МОН Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования
Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.