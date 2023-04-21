Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он с европейскими коллегами обсудил в Киеве вызовы в сфере защиты прав украинских детей и усиления сотрудничества между государствами-членами ЕС, институтами ЕС и Украиной в социальной сфере.

Читайте "Больше никто не справится": Лисовой назвал серьезный вызов для украинского образования

Лисовой рассказал, какие задачи – в центре внимания МОН

Глава МОН отметил, что ключевыми направлениями сотрудничества будут следующие:

развитие системы поддержки семей, оказавшихся под угрозой социальной изоляции;

реформирование направления альтернативной опеки в Украине, в частности с разработкой решений по семейной опеке для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей, нуждающихся в фостерной опеке;

развитие инклюзивного обучения и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.

Сейчас мы стремимся к европейской интеграции и ежедневно боремся за важные для нас ценности – общечеловеческие и европейские,

– подчеркнул министр.

Также во время встречи чиновники акцентировали внимание на теме незаконного перемещения и содержания украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и их депортации в Россию.

Лисовой подчеркнул, что МОН сделает все, чтобы эти дети продолжили учебу в сфере украинского образования.

К теме Глава МОН Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования

Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования