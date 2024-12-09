Міністр освіти Оксен Лісовий 5 грудня, на своїй фейсбук-сторінці повідомив про створення освітньої платформи для ветеранів й ветеранок, пише 24 Канал.
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Які можливості дає нова освітня платформа від МОН
МОН презентувало платформу "Освіта для ветеранів" з освітніми можливостями для тих військових, хто бажає перекваліфікуватися та знайти себе у цивільному житті.
Презентували один з інструментів, що дасть змогу нашим захисникам і захисницям, які повертаються до цивільного життя, знайти доступні можливості для оновлення знань у тих сферах, які їм були цікавими до служби, або набути нових – через перекваліфікацію,
– зазначив Оксен Лісовий.
Нові можливості розробило Міністерством освіти і науки України за підтримки партнерів з програми Skills4Recovery, яку реалізовують GIZ та SFPL.
Що пропонує платформа?
Новий ресурс містить понад 1 200 освітніх можливостей:
- короткострокові курси,
- програми перекваліфікації,
- повноцінні навчальні програми у закладах професійної, передвищої і вищої освіти.
Вона також містить каталог програм формального й неформального навчання із детальною інформацією про доступність закладів, умови вступу, форми навчання та фінансування програм.
Ветеранська політика у сфері освіти не обмежується пільгами й бюджетними місцями, вона насамперед – про нові можливості, які ми можемо запропонувати нашим ветеранам і ветеранкам відповідно до їхніх освітніх інтересів та потреб,
– підсумував Лісовий.
Зручний інтерфейс дає змогу одразу визначити рівень освіти, який вас цікавить та дізнатися про потреби у фахівцях на ринку праці – найбільш потрібні професії зараз.