Так считает глава министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой. Об этом он сказал на встрече с представителями общественных организаций и благотворительных фондов, работающих в сфере украинского образования.

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Лисовой подчеркнул, что срочное сейчас восстановление очной формы обучения. Также – организация безопасного обучения и обеспечения качественного онлайн образования для украинцев за рубежом. И, конечно, создание подобающих условий для творческой и свободной работы педагогов.

Кроме того, Минобразования будет уделять внимание повышению качества образования и созданию учебно-практических центров.

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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату