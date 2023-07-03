Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что размер образовательной субвенции сократили на 19%. Это связано с тем, что средства направляются, прежде всего, на защиту страны.

На зарплаты учителям предусмотрели на 20,5 миллиарда меньше, чем в прошлом году

В то же время во время модернизации сферы образования возрастают роль учителя и требования к нему.

Новые принципы образования требуют от каждого учителя высокого профессионализма, овладения и применения современных педагогических технологий и новых методов обучения и воспитания, желания и умения постоянно учиться и самосовершенствоваться, творческого подхода и рационализма, а также готовности к изменениям в контексте реализации содержания реформы НУШ,
– акцентировал министр образования.

И добавил: чтобы поощрить учителей с высоким уровнем педагогического мастерства, МОН внедрил сертификацию учителей украинского языка и математики и согласовал новое Положение об аттестации педагогических работников.

Так, директора школ имеют право устанавливать работникам повышенные ставки зарплаты, надбавки и доплаты за отдельные виды деятельности,
– заметил Лисовой.

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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату

  • Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
  • Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
  • Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
  • При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
  • Повышение должно быть системным, говорят в МОН.