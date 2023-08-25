Изменения должны вступить в силу в 2025 году. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 25 августа во время августовской конференции для педагогов рассказал, как будет выглядеть эта новая система оплаты труда, информирует 24 Канал.

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Лисовой анонсировал изменение формата оплаты труда педагогам

Так, министр подчеркнул: программу уже запустили. В частности, в течение 2023 – 2024 годов будет продолжаться работа по формированию соответствующих политик и экспертиз. А в течение 2024 – 2025 годов МОН планирует реализовать пилотный проект по новому формату оплаты труда в 500 школах.

Хотим выйти из единой тарифной сетки. Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% – надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты директора школы. И самое главное – стремимся повысить зарплату,

– сообщил чиновник.

По словам главы Минобразования, оплату труда стремятся сделать прозрачной, понятной, прогнозируемой. Однако открыт вопрос о том, когда в условиях войны педагогам смогут повысить зарплаты. Этот вопрос еще будут обсуждаться.

К слову, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что самое главное – создать педагогам хорошие условия для работы, а без изменений зарплаты это невозможно сделать.

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