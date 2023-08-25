Изменения должны вступить в силу в 2025 году. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 25 августа во время августовской конференции для педагогов рассказал, как будет выглядеть эта новая система оплаты труда, информирует 24 Канал.
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Лисовой анонсировал изменение формата оплаты труда педагогам
Так, министр подчеркнул: программу уже запустили. В частности, в течение 2023 – 2024 годов будет продолжаться работа по формированию соответствующих политик и экспертиз. А в течение 2024 – 2025 годов МОН планирует реализовать пилотный проект по новому формату оплаты труда в 500 школах.
Хотим выйти из единой тарифной сетки. Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% – надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты директора школы. И самое главное – стремимся повысить зарплату,
– сообщил чиновник.
По словам главы Минобразования, оплату труда стремятся сделать прозрачной, понятной, прогнозируемой. Однако открыт вопрос о том, когда в условиях войны педагогам смогут повысить зарплаты. Этот вопрос еще будут обсуждаться.
К слову, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что самое главное – создать педагогам хорошие условия для работы, а без изменений зарплаты это невозможно сделать.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул министр.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным. Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов.
- Такую цель преследует цель реализовать Минобразования. Она заложена в презентованном МОН Визии будущего украинского образования.
- Недавно в Образовательном комитете Верховной Рады заявили, что учителя после победы могут получать 40 тысяч гривен зарплаты. Однако такая цифра потребует существенных изменений в профессиональности педагогов.