Реализация реформы образования начнется в сентябре, рассказал член Образовательного комитета Рады Сергей Колебошин. И заявил, что зарплата педагогов после победы может составить 40 тысяч гривен.
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Учителя после победы могут получать 40 тысяч
Вышеупомянутый вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, уточнил нардеп. И добавил: сумму не придумал, цифра возникла в результате подсчетов.
Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности,
– рассказал Колебошин.
И добавил, что в Украине самое низкое количество часов на ставку среди стран Европы для учителей – 18 часов.
Так что обсуждается переход к 36 часам (это будут не только "горловые", но и подготовка к занятиям). Следовательно никто не сможет брать полторы ставки,
– резюмировал нардеп.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.