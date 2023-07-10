Реализация реформы образования начнется в сентябре, рассказал член Образовательного комитета Рады Сергей Колебошин. И заявил, что зарплата педагогов после победы может составить 40 тысяч гривен.

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Учителя после победы могут получать 40 тысяч

Вышеупомянутый вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, уточнил нардеп. И добавил: сумму не придумал, цифра возникла в результате подсчетов.

Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности,

– рассказал Колебошин.

И добавил, что в Украине самое низкое количество часов на ставку среди стран Европы для учителей – 18 часов.

Так что обсуждается переход к 36 часам (это будут не только "горловые", но и подготовка к занятиям). Следовательно никто не сможет брать полторы ставки,

– резюмировал нардеп.

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