Реалізація реформи освіти розпочнеться у вересні, розповів член Освітнього комітету Ради Сергій Колебошин. І заявив, що зарплата педагогів після перемоги може становити 40 тисяч гривень.

Читайте "Зміна принципів": Лісовий зробив заяву про зарплати українських вчителів

Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч

Вищезгадане питання зараз на стадії обговорення, уточнив нардеп. І додав: суму не вигадав, цифра виникла внаслідок підрахунків.

Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть й болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді,

– розповів Колебошин.

І додав, що в Україні – найнижча кількість годин на ставку серед країн Європи для вчителів – 18 годин.

Тож обговорюється перехід до 36 годин (це будуть не лише "горлові", а й підготовка до занять). А відтак ніхто не зможе брати півтори ставки,

– резюмував нардеп.

Дивіться також Вимоги оновили – фінансування "врізали" на 20 мільярдів: як зміняться зарплати вчителів

Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату