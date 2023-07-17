Замглавы Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин уточнил, откуда взяли такую цифру. Также рассказал, действительно ли такая сумма реальна.
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Действительно ли учителя будут получать 40 тысяч зарплаты
Нардеп рассказал: над образовательной реформой и соответствующими изменениями сегодня работает Минобразования. Оно и производит соответствующие расчеты.
Это число лежит на столе рядом с другими. Но нельзя говорить о том, что это окончательная сумма или о том, что произойдет механистическое увеличение заработной платы до 40 тысяч без просмотров принципов начисления, без того, чтобы увеличивать базовую ставку и уменьшать количество надбавок,
– отметил заместитель главы Образовательного комитета.
При этом рассказал, что систему с надбавками большинство экспертов и даже сами педагоги считают непрогрессивной. Ведь во время эпидемии коронавируса и войны эти надбавки де-факто убрали, так что учителя остались только со ставкой.
Независимо от того, какой будет эта сумма, – 40 тысяч, больше, меньше – нужно понимать, что параллельно должны происходить процессы, которые должны усовершенствовать начисление заработной платы в целом и систему профессионального сопровождения педагогических работников,
– добавил Колебошин.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул министр.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным. Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов.
- Такую цель преследует цель реализовать Минобразования. Она заложена в презентованном МОН Визии будущего украинского образования.