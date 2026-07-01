Баргарони: забута назва ягоди, яку знають ледь не в кожному регіоні

Гаряче літо у розпалі, але це і час смачних фруктів та ягід. У ще у багатьох з них у різних регіонах України є свої назви, і деякі з них зовсім чудернацькі.

Що називають баргаронами у Донецькій області, розповідаємо з посланням на мовознавицю Оксану Миколаївну.

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Яку ягоду називають – "баргарони"?

У кожному куточку України є свої слова, які можуть здивувати навіть носіїв української мови. Серед них є і діалектні назви рослин, ягід і фруктів. Одне з таких маловідомих слів – баргарони. Так називають ягоду, якою саме зараз смакують українці. То що ж воно позначає, бо слово ви не знайдете у жодному словнику?

Баргаронами в діалекті Донецької області називають білу або світло-жовту черешню. Це не окремий вид дерева, а народна назва, яка утворилися від назви сортів черешні зі світлими плодами. Спочатку сорт, а потім узагальнена назва для черешні.

Мовознавиця, репетиторка з мови Оксана Миколаївна, уродженка села Красноармійське (сьогодні – Хрещатицьке) Новоазовського району Донецької області, пригадує, що все своє дитинство називала черешню саме баргаронами і не уявляла, що це назва сорту, а не ягоди в цілому.

Раніше я вважала, що вся черешня це і є баргарони. Потім дізналася, що сорт жовтої черешні колись раніше завозили у Донецьку область, називається "Баргарон",

– розповіла пані Оксана.

І сьогодні серед жовтих сортів можна зустріти схожу назву – Бігарро жовта, яка належить до пізньостиглих сортів і має гарні смакові якості. А ще є Бігарро булат (червона велика черешня), правда ж звучить схоже? Ці сорти були завезені на південь України з Франції і калькована видозмінена народна назва поширилася Приазов'ям. І так черешню називають і Запорізькій області, і на Кубані.

Хоча точне походження слова "баргарони" остаточно не з'ясоване, бо назва не має очевидного зв'язку зі словом "черешня".

Цікаво! У коментарях під поясненням мовознавиці можна зустріти й іншу діалектну назву черешні, але уже з Заходу України (Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина) – морелі чи марелі.

Тому в цьому регіоні можна почути:

Цього року баргарони добре вродили.

На базарі вже продають солодкі баргарони.

Що таке "баргарони": дивіться відео

Для цього регіону характерна і своя назва для інших ягід, сезон яких ось-ось розпочнеться, кавунів та динь – бахча, бакша.

Слово "баргарони" належить до діалектної лексики, його не вживають по всій Україні, а тому слово може бути цікавою мовною знахідкою. У літературній мові найчастіше кажуть біла черешня або жовта черешня – залежно від кольору плодів.

Біла черешня дуже корисна ягода, її головна перевага – гіпоалергенність. Вона містить багато клітковини, вітаміну C, калію та антиоксидантів, які покращують травлення, підтримують здоров'я серця і судин. Ви вже встигли поласувати черешнями?

Тож якщо почуєте слово "баргарони", знайте: найімовірніше, йдеться про соковиту світлу черешню. А якщо у вашому краї її називають інакше – це ще одне нагадування про те, наскільки різноманітною й багатою є українська мова. Такі слова є частиною мовної спадщини кожного регіону й допомагають краще зрозуміти історію та культуру місцевості.