5 лютого, 10:21
Monokate закликає "не баритися" у пісні "ТУТ": що це означає

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "баритися" в українській мові означає зволікати, затримуватися, і походить від праслов'янського кореня bar-, що має значення зупинка або перепона.
  • У пісні Monokate "TYT" слово "не барися" означає не зволікай, і є частиною тексту народної пісні, що містить маловживані слова.

Сучасне виконання народних пісень багатьма українськими співаками знову підіймає низку слів, які ми призабули. А тому їх варто додатково пояснити, як-от "не барися" з пісні "TYT" Monokate.

Що означає слово "баритися", згадане  в пісні цьогорічного конкурсанта Нацвідбору Євробачення, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що означає слово "баритися"?

У багатьох композиціях, які чуємо на Нацвідборі Євробачення-2026, можна почути цікаві і забуті українські слова. Значення яких ми навіть не одразу розуміємо.

У пісні Monokate – "TYT" чуємо слово "не барися". Виконавиця взяла за основу текст народної пісні, що уже містить маловживані слова, які можна додатково пояснити.

Українські словники містять слово "баритися" чи "бариться", і дають йому кілька визначень:

  • Затримуватися, бути десь довго, по-іншому – гаятися.
  • Зволікати, довго не приступати до якої-небудь справи.
  • Гаятися або повільно робити щось, не поспішаючи.
  • Наставати із запізненням (про явища природи).

Тому до гамірного розважального закладу "бару", як може здатися, слово не має ніякого відношення.

Дієслово походить від праслов’янського кореня bar-, що має значення зупинка, затримка, перепона. У давніх слов’янських мовах існували споріднені форми: барити – "гальмувати, затримувати", а баритися – "зволікати".

Цей корінь споріднений зі словом бар’єр, через французьку, але з тим самим семантичним образом – "перешкода". У народній мові "баритися" часто асоціюється з небажанням поспішати, з певною "лінивістю часу".

Інше припущення про походження слова від прасловянського bariti "говорити", похідне від *bha-, те що в основі слів баяти, балакати. Можливо значення розвивалось так: "балакати → забалакувати → затримувати → розмовами → барити".

Тепер рядки пісні одразу стають зрозумілі:

"Те чого не маєш
За тим не журися
Як зачуєш музиченьки
Да і не барися".

Пісня Monokate "ТУТ": дивіться відео

А якщо ви не чули такого слова, то воно синонім до слів:

  • гаятися,
  • зволікати,
  • затримуватися,
  • м'ятися,
  • воловодитися. 

Це слово часто вживається у художніх текстах і ви точно його зустрічали в літературі: 

  • Та дивіться не баріться По хатах, Бо без вас самим нам нудно Так, що страх. (Михайло Старицький).
  • З сівбою не можна баритися жодного дня, жодної години. (з газети).
  • Ніколи в своєму житті Бачура не чекав так жагуче весни, як цього року... А вона чомусь барилася. (Михайло Чабанівський).

Й у сучасній мові можна вдало вплести це слово: "Не барися, бо спізнишся!"; "Він барився з відповіддю"; "Сьогодні вона забарилася на роботі". 

У фольклорі та літературі "баритися" може мати як негативний, так і поетичний відтінок: негативний – зволікання, що шкодить справі; поетичний – зупинка, щоб відчути мить, не поспішати жити.

