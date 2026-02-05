Monokate закликає "не баритися" у пісні "ТУТ": що це означає

Сучасне виконання народних пісень багатьма українськими співаками знову підіймає низку слів, які ми призабули. А тому їх варто додатково пояснити, як-от "не барися" з пісні "TYT" Monokate.

Що означає слово "баритися", згадане в пісні цьогорічного конкурсанта Нацвідбору Євробачення, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що означає слово "баритися"?

У багатьох композиціях, які чуємо на Нацвідборі Євробачення-2026, можна почути цікаві і забуті українські слова. Значення яких ми навіть не одразу розуміємо.

У пісні Monokate – "TYT" чуємо слово "не барися". Виконавиця взяла за основу текст народної пісні, що уже містить маловживані слова, які можна додатково пояснити.

Українські словники містять слово "баритися" чи "бариться", і дають йому кілька визначень:

Затримуватися, бути десь довго, по-іншому – гаятися. Зволікати, довго не приступати до якої-небудь справи.

Гаятися або повільно робити щось, не поспішаючи.

Наставати із запізненням (про явища природи).

Тому до гамірного розважального закладу "бару", як може здатися, слово не має ніякого відношення.

Дієслово походить від праслов’янського кореня bar-, що має значення зупинка, затримка, перепона. У давніх слов’янських мовах існували споріднені форми: барити – "гальмувати, затримувати", а баритися – "зволікати".

Цей корінь споріднений зі словом бар’єр, через французьку, але з тим самим семантичним образом – "перешкода". У народній мові "баритися" часто асоціюється з небажанням поспішати, з певною "лінивістю часу".

Інше припущення про походження слова від прасловянського bariti "говорити", похідне від *bha-, те що в основі слів баяти, балакати. Можливо значення розвивалось так: "балакати → забалакувати → затримувати → розмовами → барити".

Тепер рядки пісні одразу стають зрозумілі:

"Те чого не маєш

За тим не журися

Як зачуєш музиченьки

Да і не барися".

Пісня Monokate "ТУТ": дивіться відео

А якщо ви не чули такого слова, то воно синонім до слів:

гаятися,

зволікати,

затримуватися,

м'ятися,

воловодитися.

Це слово часто вживається у художніх текстах і ви точно його зустрічали в літературі:

Та дивіться не баріться По хатах, Бо без вас самим нам нудно Так, що страх . (Михайло Старицький).

. (Михайло Старицький). З сівбою не можна баритися жодного дня, жодної години. (з газети).

(з газети). Ніколи в своєму житті Бачура не чекав так жагуче весни, як цього року... А вона чомусь барилася. (Михайло Чабанівський).

Й у сучасній мові можна вдало вплести це слово: "Не барися, бо спізнишся!"; "Він барився з відповіддю"; "Сьогодні вона забарилася на роботі".

У фольклорі та літературі "баритися" може мати як негативний, так і поетичний відтінок: негативний – зволікання, що шкодить справі; поетичний – зупинка, щоб відчути мить, не поспішати жити.

