Monokate призывает "не баритися" в песне "ТУТ": что это значит

Современное исполнение народных песен многими украинскими певцами снова поднимает ряд слов, которые мы подзабыли. Поэтому их стоит дополнительно объяснить, например "не барися" из песни "TYT" Monokate.

Что означает слово "баритися", упомянутое в песне нынешнего конкурсанта Нацотбора Евровидения, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Не говорите "по вторникам": вот где закралась ошибка в этой обычной фразе

Что означает слово "баритися"?

Во многих композициях, которые слышим на Нацотборе Евровидения-2026, можно услышать интересные и забытые украинские слова. Значение которых мы даже не сразу понимаем.

В песне Monokate – "TYT" слышим слово "не барися". Исполнительница взяла за основу текст народной песни, что уже содержит малоупотребительные слова, которые можно дополнительно объяснить.

Украинские словари содержат слово "баритися" или "бариться", и дают ему несколько определений:

Задерживаться, быть где-то долго, по-другому – медлить. Медлить, долго не приступать к какому-либо делу.

Медлить или медленно делать что-то, не спеша.

Наступать с опозданием (о явлениях природы).

Поэтому к шумному развлекательному заведению "бару", как может показаться, слово не имеет никакого отношения.

Глагол происходит от праславянского корня bar-, что имеет значение остановка, задержка, преграда. В древних славянских языках существовали родственные формы: барить – "тормозить, задерживать", а бариться – "медлить".

Этот корень родственен со словом барьер, через французский, но с тем же семантическим образом – "препятствие". В народном языке "бариться" часто ассоциируется с нежеланием спешить, с определенной "ленивостью времени".

Другое предположение о происхождении слова от праславянского bariti "говорить", производное от *bha-, то что в основе слов баять, балакать. Возможно значение развивалось так: "балакати → забалакувати → затримувати → розмовами → барити".

Теперь строки песни сразу становятся понятны:

"Те чого не маєш

За тим не журися

Як зачуєш музиченьки

Да і не барися".

Песня Monokate "ТУТ": смотрите видео

А если вы не слышали такого слова, то оно синоним к словам:

гаятися,

зволікати,

затримуватися,

м'ятися,

воловодитися.

Это слово часто употребляется в художественных текстах и вы точно его встречали в литературе:

Та дивіться не баріться По хатах, Бо без вас самим нам нудно Так, що страх . (Михаил Старицкий).

. (Михаил Старицкий). З сівбою не можна баритися жодного дня, жодної години. (из газеты).

(из газеты). Ніколи в своєму житті Бачура не чекав так жагуче весни, як цього року... А вона чомусь барилася. (Михаил Чабановский).

И в современном языке можно удачно вплести это слово: ""Не барися, бо спізнишся!"; "Він барився з відповіддю"; "Сьогодні вона забарилася на роботі".

В фольклоре и литературе "медлить" может иметь как негативный, так и поэтический оттенок: негативный – промедление, что вредит делу; поэтический – остановка, чтобы почувствовать мгновение, не спешить жить.

О еще одном интересном слове из другой композиции-конкурсанта – "виш'ю" группы "ЛЕЛЕКА", 24 Канал писал ранее.