Что означает слово "баритися", упомянутое в песне нынешнего конкурсанта Нацотбора Евровидения, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Что означает слово "баритися"?

Во многих композициях, которые слышим на Нацотборе Евровидения-2026, можно услышать интересные и забытые украинские слова. Значение которых мы даже не сразу понимаем.

В песне Monokate – "TYT" слышим слово "не барися". Исполнительница взяла за основу текст народной песни, что уже содержит малоупотребительные слова, которые можно дополнительно объяснить.

Украинские словари содержат слово "баритися" или "бариться", и дают ему несколько определений:

Задерживаться, быть где-то долго, по-другому – медлить. Медлить, долго не приступать к какому-либо делу.

Медлить или медленно делать что-то, не спеша.

Наступать с опозданием (о явлениях природы).

Поэтому к шумному развлекательному заведению "бару", как может показаться, слово не имеет никакого отношения.

Глагол происходит от праславянского корня bar-, что имеет значение остановка, задержка, преграда. В древних славянских языках существовали родственные формы: барить – "тормозить, задерживать", а бариться – "медлить".

Этот корень родственен со словом барьер, через французский, но с тем же семантическим образом – "препятствие". В народном языке "бариться" часто ассоциируется с нежеланием спешить, с определенной "ленивостью времени".

Другое предположение о происхождении слова от праславянского bariti "говорить", производное от *bha-, то что в основе слов баять, балакать. Возможно значение развивалось так: "балакати → забалакувати → затримувати → розмовами → барити".

Теперь строки песни сразу становятся понятны:

"Те чого не маєш

За тим не журися

Як зачуєш музиченьки

Да і не барися".

Песня Monokate "ТУТ": смотрите видео

А если вы не слышали такого слова, то оно синоним к словам:

гаятися,

зволікати,

затримуватися,

м'ятися,

воловодитися.

Это слово часто употребляется в художественных текстах и вы точно его встречали в литературе:

Та дивіться не баріться По хатах, Бо без вас самим нам нудно Так, що страх . (Михаил Старицкий).

. (Михаил Старицкий). З сівбою не можна баритися жодного дня, жодної години. (из газеты).

(из газеты). Ніколи в своєму житті Бачура не чекав так жагуче весни, як цього року... А вона чомусь барилася. (Михаил Чабановский).

И в современном языке можно удачно вплести это слово: ""Не барися, бо спізнишся!"; "Він барився з відповіддю"; "Сьогодні вона забарилася на роботі".

В фольклоре и литературе "медлить" может иметь как негативный, так и поэтический оттенок: негативный – промедление, что вредит делу; поэтический – остановка, чтобы почувствовать мгновение, не спешить жить.

