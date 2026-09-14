У школах тривають масові перевірки харчування: у скількох вже знайшли порушення

У нашій державі перевіряють якість безоплатних обідів для школярів. Перевірки відбулися вже у понад п'ятистах школах.

У майже трьохстах знайшли "окремі недоліки". Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Як тривають перевірки

Загалом планують обстежити близько 10 тисяч шкіл в Україні. Наразі перевірки відбулися у 567 школах – у 293 закладах виявили порушення. Вони стосуються неналежних:

температурного режиму в холодильниках;

роздільного зберігання продуктів;

застосування процедур НАССР (система контролю безпечності харчових продуктів на всіх етапах виробництва та обігу);

поводження з харчовими відходами;

гігієни персоналу;

заходів боротьби зі шкідниками.

Також для додаткового лабораторного контролю відібрали 645 зразків змивів і сировини.

У 104 школах є проблеми з дотриманням санітарного законодавства – це близько 20% перевірених закладів. Там потрібно затвердити чотиритижневе меню, здійснити медичні огляди персоналу, попрацювати над зберіганням добових проб і технологією приготування страв.

У відомстві зазначають, що окремий фокус скеровують на те, яке меню передбачили для дітей. Фахівці вже розглянули 276 чотиритижневих сезонних меню, 9 з яких скерували на доопрацювання.

Наразі фахівці протягом двох робочих днів мають опрацювати меню та надати зворотний зв'язок закладам для змін.

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