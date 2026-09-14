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Освіта Освіта в Україні У школах тривають масові перевірки харчування: у скількох вже знайшли порушення
14 вересня, 12:02
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У школах тривають масові перевірки харчування: у скількох вже знайшли порушення

Марія Волошин

У нашій державі перевіряють якість безоплатних обідів для школярів. Перевірки відбулися вже у понад п'ятистах школах.

У майже трьохстах знайшли "окремі недоліки". Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Як тривають перевірки 

Загалом планують обстежити близько 10 тисяч шкіл в Україні. Наразі перевірки відбулися у 567 школах – у 293 закладах виявили порушення. Вони стосуються неналежних:

  • температурного режиму в холодильниках;

  • роздільного зберігання продуктів;

  • застосування процедур НАССР (система контролю безпечності харчових продуктів на всіх етапах виробництва та обігу);

  • поводження з харчовими відходами;

  • гігієни персоналу;

  • заходів боротьби зі шкідниками.

Також для додаткового лабораторного контролю відібрали 645 зразків змивів і сировини.

У 104 школах є проблеми з дотриманням санітарного законодавства – це близько 20% перевірених закладів. Там потрібно затвердити чотиритижневе меню, здійснити медичні огляди персоналу, попрацювати над зберіганням добових проб і технологією приготування страв.

У відомстві зазначають, що окремий фокус скеровують на те, яке меню передбачили для дітей. Фахівці вже розглянули 276 чотиритижневих сезонних меню, 9 з яких скерували на доопрацювання.

Наразі фахівці протягом двох робочих днів мають опрацювати меню та надати зворотний зв'язок закладам для змін. 

Що було раніше

  • з 1 вересня безоплатним харчуванням забезпечили всіх учнів 1 – 11 класів, які навчаються очно.

  • У мережі поскаржилися на якість обіду для учнів у Чернівцях. Світлину обіду, де на пластиковій тарілці лежить сира морквина, кусень хліба й шматок запіканки, оприлюднив військовий Віталій Олійник.

  • В Україні розпочали перевірки організації харчування у школах. Їх здійснюють представники Держпродспоживслужби.

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