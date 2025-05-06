Безкоштовне навчання у Польщі: хто має право на такий привілей

Якщо для здобуття освіти ви розглядаєте навчальні заклади Польщі, то знайте, що у них є можливість навчатися безкоштовно. Але за виконання низки умов.

Польські виші надають можливість навчатися іноземцям безкоштовно. Які обов'язкові умови для цього слід виконати розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Нова Польща".

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Хто може навчатися безкоштовно в Польщі

Все більше студентів-іноземців обирають Польщу для здобуття освіти. І дані 2023 року свідчать, що в Польщі кожен одинадцятий студент – іноземець. Ба більше, кожен двадцятий – українець.

Більшість студентів-іноземців у Польщі обирають програми польською мовою (60,4 %). Англійською навчається 36,6 % іноземних студентів, зазвичай – на медичних спеціальностях або ж на "Бізнесі, адміністрації та праві". Про рівень знання англійської для навчання у Польщі, 24 Канал писав раніше.

Крім того, студенти-іноземці можуть отримати місця на безкоштовне навчання у державних вишах Польщі. Для цього потрібно відповідати хоча б одній з наступних умов:

Знати польську мову на рівні С1 і мати відповідний сертифікат. Для цього треба скласти державний іспит. З цим документом можна вступати на загальних умовах до польських державних вишів на спеціальності з польською мовою викладання і претендувати на бюджетне місце. А ще на бюджетне місце може претендувати студент-платник, якщо під час навчання він склав іспит на знання мови. Такі іспити можуть влаштовувати і виші, у яких проходить навчання і видати свій внутрішній сертифікат, якого буде достатньо для переведення на бюджет.

Якщо складати державний іспит на знання польської мови у спеціальних центрах, то ця процедура платна – 180 євро сам іспит та 20 євро за сертифікат.

Карта поляка дає право іноземцеві безкоштовно навчатися у державних вищих навчальних закладах Польщі. Наявність карти сталого перебування або ж карти резидента – для тих, хто віддавна живе у Польщі. Ця карта дає можливість ще отримати бюджетне місце у магістратурі та аспірантурі. Я​​​кщо у вас є статус біженця або тимчасовий чи додатковий захист, надані у Польщі, а також, якщо у вас є статус UKR. Проте в останньому випадку варто стежити за змінами та терміном дії закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни", адже саме на його основі така можливість надається громадянам України. Безкоштовне навчання доступне і для іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянами Речі Посполитої чи є родичем громадянина Польщі, який проживає на території країни. Стипендії на навчання. В окремих випадках студентам бюджетної форми призначають грошові виплати. Наприклад, у рамках стипендіальних програм польського уряду студент-іноземець звільняється від оплати за навчання й щомісячно отримує від 450 до 580 євро. Їх можна отримати і в державному, і в приватному закладі. Це може бути як повне звільнення від оплати або знижка на навчання. Більшість стипендій і знижок на оплату розглядаються індивідуально і залежать від тих чи інших умов.

Варто стежити за оголошеннями про набори на стипендіальні програми безпосередньо на сайті обраного вишу, або на окремих спеціалізованих порталах Moje Stypendium (там, зокрема, є інформація про стипендії для українців у 2025 році) та Ready, Study go! Poland (про стипендії для громадян країн, які розвиваються).

Врахуйте, вищеперелічені варіанти стосуються лише денної форми навчання польською мовою, оскільки заочна форма в Польщі завжди платна.

А ще у абітурієнтів є можливість претендувати на субсидії, виплати для осіб з інвалідністю, а також ректорську та соціальну стипендії. Рішення про призначення останньої ухвалюють на підставі доданої до заяви довідки про сімейний та матеріальний стан.